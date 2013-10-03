Розробили пропозиції впровадження реєстру листків непрацездатності

Держпідприємництво розробило і направило до Міністерства охорони здоров’я та Кабінету міністрів офіційного листа із пропозиціями щодо впровадження реєстру листків непрацездатності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держпідприємництва України, у МОЗ відбулась міжвідомча нарада з питань підготовки проекту постанови Кабміну «Про забезпечення бланками листка непрацездатності», впровадження реєстру листків непрацездатності, як складової частини реєстру пацієнтів, а також врегулювання контролю за правильністю видачі листків непрацездатності.

Під час обговорення представниками Держпідприємництва було запропоновано розглянути можливість запровадження електронного реєстру (обліку) втрати тимчасової працездатності (далі - Реєстр) з метою скасування паперових примірників бланків листка тимчасової непрацездатності. Було запропоновано надати індивідуальні ключі доступу лікарям до Реєстру, завдяки яким вони самостійно вноситимуть дані про тимчасову непрацездатність пацієнта.

Лікар надаватиме пацієнту відомості у звичайній паперовій формі із зазначенням номеру запису у Реєстрі, часу непрацездатності, та ставитиме свої реквізити (підпис лікаря з написаним власноруч прізвищем, іменем, по-батькові, а також печаткою).

Особа надаватиме за місцем роботи такі відомості до відділу кадрів, які самостійно перевірятимуть, шляхом доступу до Реєстру, достовірність наданих відомостей та передаватимуть дані до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Впровадження такого підходу надасть можливість щорічно економити близько 3 млн грн бюджетних коштів, які на даний час витрачаються на виготовлення та закупівлю бланків листків тимчасової непрацездатності.

Представники Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у ході наради висловили повну підтримку ініціатив Держпідприємництва стосовно запровадження електронного Реєстру та зазначили, що наразі в Україні вже успішно реалізований пілотний проект у чотирьох областях із впровадження електронного Реєстру.