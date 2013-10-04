5 хвороб, які можна виявити по очах

Очі не тільки дзеркало душі , але й відображення нашого самопочуття. На думку експертів, очі людини можуть розповісти про приховані проблеми зі здоров`ям. Що ж саме можуть повідати наші очі про нас самих ?

1. Почервонілі очі. Що може означати: підвищений артеріальний тиск.

Червоні очі можуть свідчити про високий артеріальний тиск. Чверть дорослого населення живе з високим тиском, навіть не підозрюючи про це. Тим часом, цей стан дуже небезпечний і може стати причиною інсульту.

2. Очі витрішкуваті. Що може означати : проблеми зі щитовидною залозою

Термін "очі витрішкуваті" застосовують до людей, у яких є порушення функції щитовидної залози, наприклад, зоб . Через підвищену активність виробляється надлишкова кількість тиреоїдних гормонів, що викликає набряк тканин навколо очей і випинання очей.

3. Кільця навколо райдужної оболонки. Що може означати: високий рівень холестерину.

Білі кільця навколо райдужної оболонки є ознакою високого рівня холестерину в крові. Дослідження показують , що люди з цими симптомами мають більш високий ризик серцево-судинних захворювань.

4. Припухлі повіки . Що може означати : залізодефіцитна анемія.

Запалені повіки можуть свідчити про дефіцит заліза в організмі - анемії. Саме залізо допомагає продукувати червоні кров`яні клітини, допомагає забезпечити їх киснем і підтримує імунітет людини .

5. Білки очей пожовкли. Що може означати : гепатит , цукровий діабет .

Жовті жирові відкладення або невеликі розриви в сітківці - ознаки цукрового діабету другого типу. Рання діагностика є ключем до довголіття, адже своєчасне виявлення хвороби може врятувати вам життя.