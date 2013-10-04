ДАІ закликає бути обережними в умовах осінньої негоди
13:20, 04 жовтня 2013Країна
0
Збільшує кількість ДТП
Державтоінспекція закликає водіїв бути уважними та обережними в умовах осінньої негоди.
Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Управління ДАІ м. Києва.
«Ранні сутінки, дощ - все це значною мірою ускладнює життя учасникам дорожнього руху. Щоб уникнути ризику потрапити в ДТП, Державтоінспекція радить водіям бути уважними при проїзді пішохідних переходів, заздалегідь знижувати швидкість, не об`їжджати транспорт, який зупинився перед «зеброю», а зупинитися і пропустити людей, які переходять дорогу. З настанням осіннього періоду на дорогах столиці збільшується кількість нещасних випадків з пішоходами. Одна з головних причин цього – водії не можуть вчасно помітити людину на дорозі», - сказано у зверненні.
Щоб вберегтися від потрапляння в ДТП, Державтоінспекція радить пішоходам мати на одязі світлоповертаючі елементи. Цей простий і водночас надійний спосіб зменшує ризик потрапити під колеса. Особливо важливо забезпечити таким атрибутом дітей.
Також Державтоінспекція звертає увагу водіїв на особливості керування транспортними засобами в умовах мряки, дощу, снігу тощо. ДАІ закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції, правил маневрування, а в умовах недостатньої видимості рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Доцільно також відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до втрати контролю над автомобілем.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter