Погода на вихідні: у Києві - сніг

На завтра в окремих районах Києва синоптики прогнозують слабкий мокрий сніг.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 5 жовтня у східних областях, Криму та Приазов`ї хмарно з проясненнями, мокрий сніг з дощем (вдень невеликий); температура протягом доби 3-8° тепла (вночі місцями заморозки 0-5°).

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних областях в окремих районах слабкий мокрий сніг; в західних областях вночі та вранці місцями туман; температура вночі 1-3° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі приморозки 0-5°; температура вдень 5-10° тепла, на крайньому заході до 13° (на високогір`ї Карпат протягом доби 3-8° морозу). Вітер в Україні північно-східний, 7-12 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

У Київській області завтра мінлива хмарність. В окремих районах слабкий мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на грунті та місцями в повітрі приморозки 0-3°; температура вдень 5-10° тепла.

У столиці завтра в окремих районах слабкий мокрий сніг. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Вночі приморозки 0-2°, температура вдень 7-9° тепла.