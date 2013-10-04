Напої, які допоможуть відновити сили

Дощова і холодна осінь дає про себе знати: ми всі втомилися і працювати зовсім не хочеться. Відновити сили і наповнити організм енергією можна за допомогою напоїв, пишуть іноземні ЗМІ.

1. Кавові напої

Ні для кого не секрет, що кава бадьорить. Тоді не забувай про це і надалі. Кофеїн прискорює роботу серця, підвищуючи тиск, ніж заодно стимулює більш швидку роботу головного мозку. Так що якщо накопичилося багато роботи, чашка еспресо не зашкодить. Однак варто пам`ятати, що для гіпертоніків це не самий корисний напій.

2. Молоко із шоколадом

Білки і вуглеводи, що містяться в цьому напої, допоможуть швидко відновити сили після будь-якого навантаження, як фізичного, так і розумового. А адже це саме те, що потрібно для по-справжньому ефективного дня.

3. Кокосова вода

Модна останнім часом низькокалорійна кокосова вода благотворно впливає на м`язи і їх еластичність. Крім того, ця водичка мінімізує судоми в м`язах, що дозволить рухатися з більшою легкістю і навіть після важкого робочого дня з радістю відправитися на заняття йогою або фітнесом.