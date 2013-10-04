Цього року громадянами України усиновлено 1170 дітей

За 8 місяців 2013 року громадянами України усиновлено 1170 дітей, іноземцями - 390 дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Як зазначається, у першому півріччі 2013 року 1142 дитини знайшли маму і тата у прийомній сім`ї, дитячому будинку сімейного типу.

На консульському обліку Посольства України у США перебувають 8152 усиновлених з України дітей, в Італійській Республіці - 6079, у Королівстві Іспанія - 3084, у Французькій Республіці - 1314, в Ізраїлі - 906, в Канаді - 490, в інших країнах - 1322.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко провів зустріч з представниками посольств Сполучених Штатів Америки, Італійської Республіки, Французької Республіки, Королівства Іспанії, Ізраїлю та Канади з питань захисту прав українських дітей, які усиновлені громадянами цих держав і проживають за кордоном.