За кордоном понад 21 тис усиновлених іноземцями дітей з України

На даний час за межами України проживають 21 тис. 347 усиновлених іноземцями українських дітей. Про це повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко під час зустрічі з представниками посольств Сполучених Штатів Америки, Італійської Республіки, Французької Республіки, Королівства Іспанії, Ізраїлю та Канади з питань захисту прав українських дітей, які усиновлені громадянами цих держав і проживають за кордоном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, зустріч відбулася на виконання Доручення Президента «Щодо вдосконалення діяльності зі здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями та проживають за межами України». У зустрічі взяли участь представники Міністерства закордонних справ, які здійснюють нагляд за дотриманням прав усиновлених іноземними родинами українських дітей, та Міністерства соціальної політики, які є центральним органом виконавчої влади зі здійснення усиновлення, в тому числі міждержавного.

У своєму виступі Уповноважений з прав дитини наголосив, що пріоритетом в Україні визначено національне усиновлення. «Законодавство України визначає однозначний пріоритет національного усиновлення над міждержавним, і за останні роки цей пріоритет вдалось закріпити на практиці. На сьогодні в Україні склалась чітка тенденція до скорочення міждержавного усиновлення. Україна втрачає статус «країни-донора» дітей для міждержавного усиновлення», - заявив Павленко.

Разом з тим, за його словами, на даний час за межами України проживають 21347 усиновлених іноземцями українських дітей. «Питання захисту прав усиновлених з України іноземними родинами дітей є на особливому контролі Президента», - підкреслив він.

Уповноважений повідомив, що моніторинг ситуації щодо дотримання прав українських дітей в сім’ях іноземних усиновлювачів виявив низку проблем, зокрема: несвоєчасна постановка дітей на облік консульських установ України; невчасне або ненадання звітів від батьків-усиновителів про умови проживання та стан здоров`я дітей; ненадання усиновителями інформації про зміну місця проживання усиновленої дитини; переусиновлення дітей; випадки вилучення дитини з сім’ї усиновлювача з метою захисту її прав та інтересів, але не інформування при цьому офіційних представників України. Так, рівень отримання звітів від батьків-усиновителів про умови проживання та стан здоров`я дітей у 2012 році становить 60% від необхідної кількості. «Цьогорічні показники є вищими, але рік ще не закінчився, і ми очікуємо на вашу підтримку у цьому процесі», - сказав він.

У свою чергу іноземні дипломати звернули увагу на важливість приєднання України до міжнародного правового документу, який регулює процедуру міждержавного усиновлення і є одним з важливих інструментів для вирішення обговорених під час зустрічі проблем - Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

Уповноважений з прав дитини також повідомив, що з метою подальшого моніторингу дотримання прав дітей, усиновлених іноземцями, заплановані його інспекційні поїздки до країн, де проживають усиновлені з України діти.