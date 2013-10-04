В Україні до опалення підключено 37,8% житлових будинків

В Україні станом на ранок 4 жовтня до опалення вже підключили більш як 66 тис. житлових будинків (37,8% від загальної кількості), повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон).

Крім того, за даними міністерства, в Україні вже подали тепло до 10,8 тис. дитсадків (78% від загальної кількості), 13,8 тис. навчальних закладів (71,5%) і близько 5,2 тис. лікарень (80%).

У Києві до опалення підключили 3,85 тис. житлових будинків (35%), 521 дитячий садок (99%), 425 навчальних закладів (94%) і 180 лікарень (84%).

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив, що опалювальний сезон можна починати у всіх регіонах країни, оскільки енергоресурсів на осінньо-зимовий період заготовлено достатньо.

При цьому прем`єр закликав місцеву владу не тримати людей в холоді і приймати рішення про початок опалювального сезону «виходячи з конкретних погодних умов, на користь жителів конкретних територій».