В Україні відкрито 847-й дитячий будинок сімейного типу

У селі Домажир на Львівщині відкрито дитячий будинок сімейного типу, який став вже 847-м в Україні.

Про це сказала міністр соціальної політики Наталія Королевська під час відкриття ДБСТ сім’ї Розлуцьких, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

«Відкритий в с. Домажир на Львівщині дитячий будинок сімейного типу став 847-м в Україні. Загалом цього року відкрито 107 ДБСТ й планується створити ще 30», - сказала Королевська.

«Ми ставимо собі завдання, щоб до 2020 року всі українські діти виховувалися в сім’ях. Для вирішення цієї проблеми розпочато програму розвитку мережі ДБСТ, згідно з якою до кінця 2014 року планується створити 300 нових ДБСТ та влаштувати в них не менше 2500 діток-сиріт», - додала вона.

Говорячи про відкритий дитячий будинок сімейного типу сім’ї Розлуцьких, Королевська зазначила, що вважає справжнім подвигом те, що люди забезпечують турботу про 5-10 дітей. «Ми повинні пропагувати цей досвід та підтримувати людей, які беруть на себе таку відповідальність. Українці повинні зрозуміти, що в нашій країні немає чужих дітей», - підкреслила Королевська.