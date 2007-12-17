Американці створили портативну штучну нирку

Співробітники американської компанії Xcorporeal Іnc. в результаті наукових досліджень розробили портативну штучну нирку, яка успішно пройшла попередні випробування на людях, повідомляє журнал Lancet.

Винахід американських учених допоможе людям, які страждають на ниркову недостатність, отримати свободу пересування. Адже таких пацієнтів штучна нирка приковує до лікарняних стаціонарних апаратів, і вони вимушені залишатися в ліжку на 4-12 годин 2-3 рази на тиждень.

Новий апарат є пересувним, хоч і доволі громіздким, пристроєм з батарейковим живленням, і розрахований на 4-8 годин безперервної роботи.

Керівник дослідження Ендрю Давенпорт і його колеґи з Лондонського університетського коледжу випробували портативну штучну нирку поки що лише на 8 пацієнтах, середній вік яких становив 52 роки. Однак усі випробування пройшли успішно й дали чудові результати, а самі учасники одностайно погодилися рекомендувати таке лікування іншим пацієнтам із нирковою недостатністю.

Як заявляють учені, процедура очищення крові в портативній штучній нирці відбувається дещо повільніше, ніж у стаціонарному апараті. Але це не є проблемою, тому що пристрій можна спокійно носити протягом тривалого часу.

Зараз творці портативної штучної нирки намагаються збільшити час роботи апарата, домагаючись 24-годинового режиму його експлуатації.

Додамо, що близько 1,3 мільйонів людей у світі страждають хронічною нирковою недостатністю й мають потребу в регулярному очищенні крові.

korrespondent.net