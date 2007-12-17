В Україну привезуть прилад, який лікуватиме онкохворих

Буквально кілька днів залишилося до того часу, коли в Україну привезуть унікальне медичне обладнання, на яке збирала гроші вся держава.

Йдеться про лінійний прискорювач – найсучаснішу версію гамма-ножа, який допомагає робити надскладні операції онкохворим. На нього українці пожертували майже мільйон доларів і рівно рік тому до благодійної акції долучився парламент, виділивши ще 54 млн. гривень.

Однак у нашій країні навіть великі гроші вирішують не все. Лікувати онкохворих українців за допомогою надсучасного гамма-ножа наразі не зможуть. Для цього не звели спеціального бункера, де має стояти прилад. Дозвіл на будівництво від столичних чиновників медики отримали лише кілька днів тому.

Доля сотень тисяч українських онкохворих тепер залежить від будівельників. Рекордними темпами, в снігопад і в мороз їм випало будувати приміщення для обладнання, яке безкровно знищуватиме злоякісні пухлини.

ICTV