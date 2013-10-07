Сьогодні - Міжнародний день лікаря

У перший понеділок жовтня у світі відзначають Міжнародний день лікаря. З ініціативою такого свята виступила Всесвітня організація охорони здоров`я, запропонувавши для святкування перший понеділок жовтня.

У 1971 році з ініціативи ЮНІСЕФ, організації Мальтійський хрест та Міжнародного Червоного Хреста була створена міжнародна організація Лікарі без кордонів - Medecins Sans Frontieres, або, скорочено, MSF. Це повністю незалежне благодійне об`єднання, фінансоване в основному громадськими пожертвами, яке надає допомогу жертвам природних катаклізмів , епідемій, соціальних та збройних конфліктів. Організація MSF не визнає відмінностей у релігійній чи національнійї приналежності людей, які потребують лікарської або іншої допомоги, а її працівники в повній мірі відповідають високому званню Лікаря.