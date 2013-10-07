Кульбіда обіцяє Україні аномально теплу зиму

Український гідрометеорологічний центр прогнозує теплу зиму 2013-2014 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда під час брифінгу. За його словами, середня температура взимку в Україні, за попередніми прогнозами, очікується вища за норму.

«Якщо говорити дуже узагальнено, то середня температура зимового періоду в Україні буде вища за норму», - заявив синоптик.

Кульбіда уточнив, що, згідно з прогнозом, грудень за температурним режимом буде близьким до норми, а ось січень очікується аномально теплим.

Як повідомлялося, деякі європейські та американські синоптики закликають Європу готуватися до найхолоднішої за останні сто років зими. Зокрема, про це говорить американський метеоролог Джо Бастарді, пояснюючи це тим, що континент накриє так званий «блокувальний циклон», а також цьому сприятиме зниження активності Сонця. Аналогічної думки дотримується і німецький синоптик Домінік Юнг.