Оголошено лауреатів Нобелівської премії у медицині

Джеймс Ротман, Ренді Шекман і Томас Зюдов Фото: vista.no, pnas.org, vanderbilt.edu У Стокгольмі оголосили імена лауреатів Нобелівської премії з фізіології і медицини. Цього року нагорода за «дослідження механізмів, що регулюють везикулярний транспорт (перенесення речовин усередині мембранних бульбашок )» , дісталася Джеймсу Ротману ( James E. Rothman ), Ренді Шекману (Randy W. Schekman) та Томасу Зюдову (Thomas C. Südhof) . Везикулярний транспорт дозволяє клітинам обмінюватися сигналами. Трансляція прес -конференції проводилася на сайті Нобелівського комітету. Ренді Шекман отримав науковий ступінь у Стенфордському університеті, а зараз є професором Каліфорнійського університету в Берклі. У сімдесятих роках він на дріжджах займався дослідженням молекулярних деталей того, як наповнені різними речовинами мембранні бульбашки (везикули) транспортуються всередині клітин. Джеймс Ротман вивчав везикулярний транспорт на прикладі клітин ссавців. Він встановив механізм роботи білків, які відповідають за злиття везикул з клітинної мембраною. Ротман є професором Єльського Університету, а науковий ступінь отримав в Гарварді. Томас Зюдов досліджував те, як везикулярний транспорт працює у нервових клітинах. Мембранні бульбашки в нейронах використовуються насамперед для переносу медіаторів. Роботи Зюдова дозволили встановити, як викид медіаторів регулюється зміною концентрації іонів кальцію. В даний час вчений працює в Стенфордському університеті. Компанія Thompson Reuters, яка регулярно публікує прогнози на основі аналізу власної бібліографічної бази даних Web Of Science, в якості ймовірних кандидатів на премію з медицини в 2013 році висувала три групи дослідників. Серед них були першовідкривачі регуляторного метилювання ДНК, біологи, що відкрили аутофагію ("самопоїдання" організму в умовах нестачі їжі) і медик Денніс Слемон (Dennis J. Slamon), який пояснив роль онкогена HER -2 у формуванні раку грудей. У 2012 році Нобелівську премію в цій номінації отримали Джон Гардон і Сінья Яманака за відкриття методів клітинного перепрограмування. Їх дослідження дозволили навчитися створювати індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (iPS) зі звичайних клітин організму. Перепрограмовані клітини вже неодноразово застосовувалися для вирощування штучних органів. Лента.ру