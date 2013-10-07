91% котелень розпочали подачу тепла

«Незважаючи на те, що опалювальний сезон почався на два тижні раніше від запланованого, підключення національної системи теплокомуненерго йде згідно з графіком. По Україні 22 тисячі 489 котелень (91%) вже розпочали подачу тепла. Наразі, у 19 регіонах всі об’єкти соціальної сфери підключено до опалення», - сказав віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра за інформацією оперативно-диспечерського штабу, який працює координує роботу регіонів щодо підготовки та початку опалювального сезону, станом на 7 жовтня по Україні вже подано тепло у 37 тис 868 закладів соціальної сфери. А саме: у 13 тисяч 418 дитячих садочків, 18 тис 604 школи та 5 тис 846 лікарні. До опалювального періоду підключено 22 тис 498 котелень (91% від запланованої кількості).

У 19 регіонах (Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях, в АР Крим та місті Севастополь) закінчено підключення об’єктів соціальної сфери до опалення.

За даними штабу, в Києві тепло вже подано у 492 дитячий садок, 510 шкіл та 209 лікарень, також вже опалюється 8 тисяч 12 житлових будинків в таких районах як Голосіївський (671 будинок), Дарницький (729 будинків), Деснянський (709 будинків), Дніпровський (1 тис 19 будинків), Оболонський (704 будинки), Печерський (532 будинки), Подільський (808 будинків), Святошинський (694 будинки), Солом’янський (970 будинків), Шевченківський (1 тис 176 будинків).

Наразі, по Україні до опалення вже підключено 134 тис 258 житлових будинків (77%) в усіх 27 регіонах.