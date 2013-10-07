Завтра в Україні без опадів, на Закарпатті - до 20° тепла

У вівторок, 8 жовтня, по Україні опадів не передбачається, вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі - 2-7° тепла, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму на поверхні грунту і місцями в повітрі заморозки 0-5°; вдень - 12-17° тепла, на Закарпатті - до 20°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 12-17°.

По м. Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 4-6° тепла, вдень - 14-16°.