Пропонується скасувати повторну реєстрацію ліків з Європи

Державна служба України з лікарських засобів пропонує Кабінету міністрів і Міністерству охорони здоров`я скасувати в Україні повторну реєстрацію європейських лікарських засобів, які вже були зареєстровані в Європейському Союзі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держлікслужби.

Згідно з повідомленням, відповідний проект постанови розроблено Держлікслужбою спільно з представниками пацієнтських організацій і направлено на розгляд до Кабміну.

Держлікслужба пропонує скасувати проведення експертизи реєстраційних матеріалів, а також контроль якості європейських лікарських засобів українськими контролюючими органами.

«Таким чином, у разі ухвалення відповідних змін, лікарський засіб, уже зареєстрований в Європейському Союзі, не повинен буде проходити повторні процедури в ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України», - йдеться в повідомленні.

Держлікслужба вважає, що такі зміни дозволять забезпечити українців новітніми ліками, які зареєстровані в Європі, скоротити термін їх державної реєстрації або перереєстрації, знизити вартість доступу на ринок лікарських засобів.

Крім того, Держлікслужба також розглядає можливість спростити процедуру реєстрації для препаратів, вироблених у США.

Як повідомляв УНІАН, Держлікслужба з початку року (станом на 15 вересня) ухвалила рішення про видачу 167 ліцензій на імпорт лікарських засобів в Україну.