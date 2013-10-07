Кому потрібні діти, батьки яких за кордоном

Місцева влада приділяє недостатньо уваги неповнолітнім, батьки яких працюють за кордоном.

Про це заявив регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Зінон Котик під час другої Міжнародної конференції «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка», повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмена..

Він наголосив на проблемах неповнолітніх у сім’ях, в яких батьки працюють за кордоном. За словами експерта, таким дітям зазвичай надається недостатньо уваги з боку осіб, які займаються їхнім вихованням, а місцеві органи влади неналежно виконують свої обов’язки, що зумовлює високий рівень вчинення правопорушень такими дітьми.

Також учасники конференції обговорювали актуальні для західного регіону соціально-економічні проблеми міграції, напрями та механізми їх вирішення в контексті формування територіальних міграційних систем і сталого розвитку сучасної регіональної економіки та політики, зазначається в повідомленні.