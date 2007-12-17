Антибіотики не лікують інфекції

Якщо нежить не лікувати, він пройде через сім днів, а якщо лікувати, то через один тиждень. Це підтверджують дослідження англійських фахівців.

Результати недавнього дослідження англійських фахівців із приводу ефективності антибіотиків у лікуванні захворювань носа і носових пазух дають підстави говорити, що деякі антибактеріальні засоби не дають відчутної користі.

Одне з найчастіших ускладнень нежитю і грипу – інфекція пазух або синусит, головні болі, тиск в очах і закладений ніс.

Англійське дослідження проводилося за участю 240 пацієнтів віком від 16 років і старше. Їхні симптоми були схожі.

У процесі дослідження частина пацієнтів вживала 500 міліграм Амоксиціліна три рази на день протягом тижня і 200 мкг Будесонід (интраназально) раз на день протягом десяти днів.

Решта пацієнтів вживали плацебо, як в пігулках, так і у вигляді спрею.

Дослідження закінчилося через десять днів і показало, що пацієнти, які не вживали ліки, видужали так швидко, як і ті, хто вживав антибіотики.

Керівник дослідження Ян Вільямсон і його колеги зробили висновки, що вживання антибіотиків покращує стан людей із помірними запальними процесами і погіршують самопочуття пацієнтів, захворювання яких має важчу форму.

І хоча дослідники не спростовують ефект антибіотиків, але допускають, що вони малоефективні.

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