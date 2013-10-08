Особи, які надають соцпослуги, мають право на допомогу
13:04, 08 жовтня 2013Країна
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ВР ухвалила закон
Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про внесення зміни до статті 7 Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 343 із 410 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Даним законом надано право на отримання державної соціальної допомоги особам, які надають соціальні послуги.
Закон набере чинності з 1 січня 2014 року.
У пояснювальній записці зазначається, що виконання цього закону потребуватиме видатків з державного бюджету в сумі 43,7 млн грн.
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