Особи, які надають соцпослуги, мають право на допомогу

Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про внесення зміни до статті 7 Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 343 із 410 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом надано право на отримання державної соціальної допомоги особам, які надають соціальні послуги.

Закон набере чинності з 1 січня 2014 року.

У пояснювальній записці зазначається, що виконання цього закону потребуватиме видатків з державного бюджету в сумі 43,7 млн грн.