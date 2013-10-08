В Україні завтра +18°

В Україні завтра буде суха погода, вдень 13-18° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, температура вночі 3-8° (в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях і в Криму 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі приморозки 0-3°); вдень 13-18° тепла, на Закарпатті близько 20°.

У Київській області завтра без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°.

У столиці без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.