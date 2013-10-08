З інституту Громашевського невідомі вивезли ліки для ВІЛ-інфікованих

Фракція «Батьківщина» вимагає від генерального прокурора та міністра внутрішніх справ невідкладно перевірити факти вивезення невідомими особами лікарських засобів, призначених для лікування ВІЛ-інфікованих, з Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, а також притягнути винних до відповідальності.

Відповідне депутатське звернення направив заступник голови партії «Батьківщина», народний депутат Павло Петренко, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

У зверненні депутат зазначає, що 3 жовтня з Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України невідомими особами були вилучені та вивезені лікарські засоби, призначені для лікування ВІЛ-інфікованих.

За даними депутата, ці особи не надали жодних офіційних документів, які б санкціонували перевезення лікарських засобів. При цьому на даний час не відомо, куди саме були вивезені лікарські засоби та яким чином вони були використані. Петренко наголосив, що загальна вартість вивезених препаратів перевищує 20 млн. гривень.

У зверненні також підкреслюється, що вивезення лікарських засобів здійснювалось у звичайному вантажному автомобілі, який не обладнаний спеціальними пристроями контролю та збереження сталої температури: "І це попри те, що для лікарських засобів, призначених для лікування ВІЛ-інфікованих, існують жорсткі вимоги щодо дотримання температурного режиму їх зберігання та транспортування. Порушення вказаних вимог призводить до псування таких лікарських засобів. Як наслідок, застосування подібних препаратів становить суттєву загрозу для життя та здоров’я пацієнтів".

З огляду на це, Петренко звернувся до генпрокурора та міністра внутрішніх справ з вимогою невідкладно перевірити факти вивезення невідомими особами лікарських засобів, призначених для лікування ВІЛ-інфікованих, з Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України, та притягнути усіх винних до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, влітку цього року було вирішено перевести клініку Інституту Громашевського, що знаходиться на території Києво-Печерської Лаври, у новий корпус по вул. Амосова.

11 липня було підписано трьохсторонній меморандум між представниками НАМН України, Києво-Печерської Лаври та пацієнтами, в якому, зокрема, зазначено про те, що сторони домовляються «про недоторканість Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського на території Києво-Печерської Лаври, допоки не буде добудоване нове приміщення для Клініки за адресою Амосова 5».

Відкриття клініки Інституту епідеміології та інфекційних захворювань імені Громашевського АМН України за адресою: Амосова, 5, було заплановано на 28 серпня.

Однак, 12 вересня віце-президент Академії медичних наук України Валерій Запорожан повідомив, що здача в експлуатацію нового приміщення клініки Інституту епідеміології та інфекційних захворювань імені Громашевського АМН України в столиці за адресою: Амосова, 5, відкладена на невизначений час.

«Про терміни сьогодні ніхто говорити не може, тому що коли ми вже повинні були відкривати цю клініку, виникли питання з сертифікацією цих приміщень. Тобто практично клініка готова була, й було призначено офіційне відкриття, але одержати сертифікати не вдалося через якісь проблем із землевідведеннями», - заявив Запорожан, додавши, що деталі йому не відомі.

У свою чергу президент АМНУ Андрій Сердюк пояснив, що частина земельної ділянки, на якій побудована лікарня, «чомусь опинилася в приватній власності».

За словами обох посадовців, усіх пацієнтів колишньої інфекційної лікарні на Лаврській, які повинні були переїхати на Амосова, 5, розмістили в трьох столичних лікарнях.

Нагадаємо, 12 вересня ВІЛ-позитивні пацієнти клініки Інституту Громашевського, що знаходиться на території Києво-Печерської Лаври, прикували себе наручниками до ліжок у стаціонарі клініки на знак протесту проти невиконання владою обіцянки перевезти медзаклад у новий корпус по вул. Амосова.