Права українців на безкоштовне лікування реалізуються на 10%

В Україні конституційні права громадян на безкоштовне лікування і навчання реалізуються на 10%.

Про це на прес-конференції УНІАН заявив правозахисник, президент громадської організації «Суспільний договір» Ігор Кізіма.

«Обов’язок громадянина сплачувати податки забезпечується державою на 99%. Водночас, ступінь реалізації конституційного права громадянина на безкоштовну медицину, навчання, достатній життєвий рівень не перевищує 10%. Тож, незважаючи на хорошу Конституцію і закони, які схвалені міжнародними інституціями, зокрема Венеціанською комісією, в Україні існує дисбаланс між ступенем реалізації прав і ступенем реалізації обов’язків громадян», - наголосив він.

Для усунення цього дисбалансу правозахисник пропонує закріпити на законодавчому рівні інститут публічно-громадянського договору, який регулюватиме взаємні права й обов’язки між конкретним громадянином і державою.

Кізіма закликає громадян, які зіштовхувались з проблемами у відстоюванні своїх прав у судах, прокуратурі, міліції, звертатися до громадської організації для оформлення, подачі позовної заяви та представництва у Вищому адміністративному суді.

«У подальшому, на підставі аналізу всіх поданих позовних заяв за предметом звернень, ГО «Суспільний договір» має намір звертатися до Президента України з вимогою створення органу для контролю, перевірки і реального вирішення тих проблем, про які йтиметься у позовних заявах», - зазначив Кізіма.