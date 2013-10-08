Україна евакуйовує із Сирії 7 своїх громадян

Україна евакуйовує із Сирії сімох своїх громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Сьогодні, 8 жовтня, запланована евакуація чотирьох наших співвітчизників із Сирії через територію Лівану, а також ще трьох українців за допомогою російської сторони із сирійського міста Латакія”, - сказав він.

Перебийніс нагадав, що переліт українських громадян оплачується за рахунок МЗС України.