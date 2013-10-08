Біля стін Кабміну відбулася акція на підтримку ВІЛ-інфікованих

Сьогодні, 8 жовтня, представники ВБО Всеукраїнська мережа ЛЖВ закликали Миколу Азарова "припинити геноцид" пацієнтів клініки Лавра.

Активісти продемонстрували громадськості результати неправомірних дій представників НАМН України, оскільки через затягування переїзду клініки страждають пацієнти.

На тротуарі перед Кабміном активісти виклали сотні пар взуття, як нагадування, "що влада закриває очі на геноцид громадян України", повідомили у ВБО Мережа ЛЖВ.

Хворі вимагають повернути їх до лікарні Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В.Громашевського по вул. Лаврська і почати розслідування неправомірних дій Андрія Сердюка.

"Замість того, щоб лікувати нас, наших друзів та близьких у стаціонарі, Президент НАМН України Андрій Сердюк щодня організовує похорон. Пацієнти без кваліфікованої медичної допомоги на наших очах згоряють як свічки. Ми хочемо, щоб про це почув прем`єр-міністр Микола Азаров і вирішив цю шокуючу ситуацію на найвищому рівні" - заявив Голова Координаційної ради ВБО Всеукраїнська мережа ЛЖВ Володимир Жовтяк.

Як раніше повідомили громадські активісти, за наказом Сердюка протягом серпня-вересня на вулиці опинилися 9 тисяч пацієнтів клініки Лавра та персонал лікарні. Причому переїзд у нове приміщення по вулиці Амосова, про що було домовлено раніше, не відбувся.

Активісти наголошують, що дії президента НАМН ідуть врозріз з умовами меморандуму, який у липні був підписаний пацієнтами клініки, НАМН України та Києво-Печерською Лаврою.

Крім того, 3 жовтня, із клініки були вивезені ліки від гепатиту С на загальну суму понад 20 млн гривень. У ВБО Мережа ЛЖВ наголосили, що ліки, швидше за все, зіпсовані, оскільки невідомі вивозили їх без спеціального обладнання.

ua.korrespondent.net