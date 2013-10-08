МОЗ спростовує заяву щодо споживання спиртових настоянок

У Міністерстві охорони здоров’я України спростовують інформацію про те, що відомство рекомендує українським громадянам споживати спиртові настоянки.

Як пояснили УНІАН у МОЗ, продукція ТМ «Цілющий» (настоянки «З хріном», «З прополісом та медом», «З лимонником та зеленим чаєм», «З женшенем», «З перцем та медом», виробництва ТОВ «Золотоніський лікеро-горілчаний завод «Златогор», Україна), віднесена до категорії харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання та внесена до державного реєстру відповідно до Порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1023 «Про реалізацію статті 28 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів».

Згідно висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/105013 від 26.10.2012, харчові продукти для спеціального дієтичного споживання – настоянки ТМ «Цілющий» виготовлені згідно ТУ У 15.8-36702251-001:2011 та відповідають встановленим медичним критеріям безпеки і можуть бути реалізовані у заявленій сфері застосування (через спеціалізовані магазини і відділи, аптечну мережу та за прямими замовленнями).

Водночас, з метою дотримання вимог статті 39 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», Міністерство охорони здоров’я України розглянуло та погодило виключно текст реклами до настоянок ТМ «Цілющий», у якому, у тому числі, зазначено, що така продукція не є лікарським засобом, перед застосуванням потребує консультації лікаря та може реалізуватись тільки в аптеках та спеціалізованих відділах торговельних мереж.

Погоджений МОЗ України текст реклами може бути використаний для рекламування зазначеної продукції при дотриманні законодавства про безпечність та якість харчових продуктів та про рекламу.

Також зазначаємо, що питання здійснення контролю за додержанням законодавства про рекламу не належить до повноважень Міністерства.

Крім того, з метою попередження незаконного розповсюдження спеціальних харчових продуктів та їх несанкціонованої реклами МОЗ України зверталось до Генеральної прокуратури України та неодноразово до Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів у межах повноважень вживати заходів відповідного реагування.

Як повідомляли деякі ЗМІ, народний депутат (« Батьківщина») , голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Микола Томенко сьогодні на брифінгу заявив, що "керівництво МОЗ рекомендує українським громадянам з діабетом вживати спиртові настоянки".

Як пише Фраза депутат пояснив, що, починаючи з квітня 2013 року, МОЗ дало дозвіл одному з горілчаних заводів «продавати як спеціальне дієтичне засіб настоянки з хріном , з медом , з перцем і т.д.» При цьому Томенко назвав прізвища людей причетних до цієї сфери. «Від імені МОЗ перший заступник міністра Качур рекомендує нам пити, якщо у нас діабет, поганий обмін речовин і загалом, якщо ми погано себе почуваємо, настоянки , 35 градусів з хріном або з медом», - сказав нардеп.

При цьому за його словами, Державна податкова служба не здійснює акцизний збір з цих виробів, Нацрада з телерадіомовлення не забороняє їх реклам , а « Укрпошта» виставила цю продукцію на полиці з дитячим ліками.