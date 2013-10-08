Мами з маленькими дітьми зможуть працювати дистанційно

Міністерство соціальної політики України презентувало законопроект, який стимулюватиме роботодавців надавати мамам з маленькими дітьми дистанційну роботу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, міністр соціальної політики України Наталія Королевська, презентуючи під час круглого столу на тему «Ініціативи у сфері гендерної політики: дистанційна робота як ефективний механізм підвищення рівня зайнятості» законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо дистанційної праці», зазначила, що цей законопроект запровадить не лише можливість дистанційної праці, але й створюватиме стимули для роботодавців у вигляді зменшення єдиного соціального внеску (ЄСВ) щомісяця на розмір мінімального єдиного внеску, якщо вони працевлаштовуватимуть мам, які перебувають у відпустці з догляду за дитино, – до досягнення дитиною 3-річного віку.

Також, за словами Королевської, законопроект чітко визначає поняття «дистанційна праця» в українському законодавстві, чого раніше бракувало.

Міністр відзначила, що сьогодні в Україні 450 тис. жінок, які виховують дітей і працюють неповний робочий день. «Запровадження цього закону матиме надзвичайно позитивний ефект для зайнятості серед молодих жінок. Це дозволить їм не втрачати кваліфікацію, професійні навички та ділові контакти під час догляду за дитиною. Крім того, така практика полегшить повноцінне повернення жінок на ринок праці після виходу з відпустки по догляду за дитиною», – наголосила міністр.

Королевська повідомила, що законопроект щодо дистанційної праці є однією зі складових стимулюючого пакету у сфері зайнятості, розробку якого Мінсоцполітики планує завершити до кінця жовтня цього року.

Нагадаємо, 10 вересня Королевська виступила з низкою пропозицій, направлених на допомогу матерям з маленькими дітьми. Зокрема, було запропоновано законодавчо закріпити можливість дистанційної роботи для таких жінок, надавати їм ваучери на перенавчання, а також можливість за власним бажанням використовувати один рік з відпустки по догляду за дитиною у будь-який час до досягнення дитиною восьмирічного віку.