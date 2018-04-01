Продукти, які можуть зумовити рак

Більшість харчів, які щодня потрапляють до столу сучасної людини, не лише не приносять організмові особливої користі, а й спричиняють важкі захворювання.

Такого висновку дійшли дослідники з Каролінського інституту в Стокгольмі (Швеція). Вчені підкреслюють, що особливо небезпечні щодо розвитку онкології продукти з переробленого м’яса - різноманітні ковбаси, сосиски, сардельки, ковбаси та шинка. Крім прихованих жирів та холестирину, ці продукти постачають людський організм канцерогенними речовинами.

Учені проаналізували дослідження і з’ясували, що при збільшенні споживання продуктів з переробленого м’яса на 30 грамів на добу ризик розвитку раку шлунка зростає в середньому на 20–30 відсотків.

«Наші результати чітко показують взаємозв’язок між підвищеним споживанням продуктів з переробленого м’яса й раком шлунка», — каже керівник дослідження Сюзанна Ларсон.

Підвищена канцерогенність ковбаси, шинки й аналогічних продуктів пов’язана з їхнім складом та процесом приготування. Ні для кого не секрет, що виробники додають у ковбасу нітрати та нітрити, щоб надати непривабливому сірому продуктові апетитного рожевого кольору та вберегти фарш від швидкого псування. Небезпечність нітратів полягає в тому, що вони за певних умов можуть окислятися до нітритів — солей азотистої кислоти, отруйних для людського організму.

Учені давно довели, що нітрити «запускають» у живих тканинах такі процеси, які призводять до онкопатологій. Й оскільки в організмі нітрити з нітратів утворюються саме в шлунку й кишечнику (дуже рідко — безпосередньо в ротовій порожнині), то насамперед потерпають від отрути органи травлення.

Крім того, деякі продукти з переробленого м’яса містять бензопирен — токсичну речовину, яка утворюється при копченні м’яса. Спроби організму знешкодити бензпирен призводять до утворення іншої, ще токсичнішої, речовини, спроможної безпосередньо ушкоджувати ДНК.

Про шкідливість перероблених продуктів наголошують й українські вчені. Директор Національного інституту раку Ігор Щепотін радить обмежити вживання консервованих продуктів, які теж провокують виникнення онкопатологій. Замість консервування на зиму овочі та фрукти краще заморожувати.

Онкологи нагадують, що для профілактики раку шлунка й інших органів системи травлення необхідно:

• їсти не кваплячись, регулярно, в один і той же час. Поменше класти до тарілки солоних і копчених продуктів, побільше — натурального соку й молока.

• відмовитися як від «перекусів» на ходу, так і від систематичного переїдання.

• міцні спиртні напої краще не вживати зовсім. Якщо це неможливо — хоча б розбавляти випивку содовою або мінеральною водою.

• остерігатися цвілих продуктів. Цвіль може виявитися тим самим грибком, який виробляє канцерогенну сполуку афлатоксин. Найчастіше цей грибок «селиться» в горіхах, фруктах, овочах та зерні, які неправильно вирощують, транспортують або зберігають. Афлатоксини можуть накопичуватися в печінці та викликати мутації в клітинах, що, відповідно призводить до виникнення злоякісних пухлин.

Юлія Мартиненко