Україна розвиває співпрацю з Індією в галузі медицини

Міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова підтверджує незмінну зацікавленість України у розвитку взаємовигідного співробітництва з індійськими партнерами у галузі охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це вона сказала під час зустрічі з послом Індії в Україні Раджівом Кумаром Чандером.

Міністр повідомила, що їй відомо про інтерес індійської сторони до розширення співпраці у галузі фармацевтики, і запевнила партнерів у готовності і надалі сприяти розвитку українсько-індійських відносин.

Зі свого боку Чандер запевнив Богатирьову, що співпраця у фармацевтичному секторі дуже цікава обом сторонам. Про це також йшлося під час візиту Президента України Віктора Януковича до Індії у грудні минулого року, де було домовлено про розширення співробітництва з Україною, в тому числі у галузі охорони здоров’я.

Посол запевнив Богатирьову, що попри хибну думку, начебто індійські ліки не зовсім якісні, усі виробники, що належать до Асоціації індійських фармацевтичних виробників в Україні, мають відповідні міжнародні сертифікати якості. Крім цього, представники Держлікслужби України періодично відвідують виробничі потужності фармацевтичних компаній в Індії, під час яких наочно переконуються у дотриманні відповідних норм та стандартів.

За результатами зустрічі сторони домовилися про поглиблення діалогу та співпраці між країнами у галузі охорони здоров’я.