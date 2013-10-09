У роботі МОЗ виявили понад 100 порушень за два роки

Народні депутати виявили у роботі Міністерства охорони здоров`я понад 100 порушень за два роки.

У Верховній Раді завершила роботу і підготувала звіт Тимчасова слідча комісія (ТСК) з розслідування зловживань у Міністерстві охорони здоров`я за 2012-2013 роки, повідомляє “КоммерсантЪ Украина” (№ 161 (1864) від 9 жовтня).

Видання відзначає, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, що розслідувала порушення законодавства в роботі Мінохоронздоров`я у 2012-2013 роках, була створена 15 травня. До неї увійшли 13 депутатів з усіх фракцій.

"Комісія була створена у відповідь на численні скарги громадян на завищення цін на ліки, порушення при проведенні держзакупівель, зловживання з боку Мінохоронздоров`я", - пояснив виданню голова комісії Анатолій Дирів ("Батьківщина").

За даними ТСК, за останні два роки у роботі Мінохоронздоров`я було допущено понад 100 різних порушень. Наприклад, повідомляється, що в 2012 році в Україні діяло вісім цільових державних медичних програм, але жодна з них не виконувалася повністю. Так, програма протидії туберкульозу передбачала туберкулінодіагностику 90% дітей віком до 14 років, а по факту було охоплено 72% дітей. Лікуванням від туберкульозу планувалося забезпечити 75% ВІЛ-інфікованих, але одержали лікування лише 45% пацієнтів. Згідно з висновками депутатів, програма імунопрофілактики також не була виконана: охопити щепленнями планувалося 95% дітей віком до року, а було щеплено від 46% до 75%.

У Верховній Раді стверджують, що через неправильний розподіл медпрепаратів у деяких регіонах виникала нестача вакцин, що призводило до спалахів інфекційних захворювань. Наприклад, у 2012 році вакциною для профілактики туберкульозу Тернопільська область була забезпечена на 134%, а Запорізька — лише на 52%. При цьому минулого року кількість хворих на туберкульоз у Запорізькій області зросла на 5%.

"Питаннями виконання державних програм і розподілу препаратів для вакцинації займається міністр охорони здоров`я Раїса Богатирьова. Тому ми рекомендуватимемо президенту і Кабінету міністрів звільнити її з посади", — заявив Дирів.

У звіті також повідомляється про збільшення кількості фальсифікованих ліків — у 2009 році було вилучено 230 тис. упаковок, а у 2013 р. — понад 4 млн, — а також про використання заборонених медикаментів.

Крім того, ТСК виявила порушення під час держзакупівель. "Мінохоронздоров`я купувало імпортні препарати і медичне обладнання за цінами від 10% до 70% вище, ніж у Росії, Польщі, Болгарії, Чехії, Угорщині, Молдові. Якби закупівля здійснювалася за мінімальними цінами, економія становила б близько 47,5 млн грн", — заявив Дирів.

Як повідомляє газета, ТСК має намір рекомендувати Генпрокуратурі, СБУ і МВС провести перевірку і дати правову оцінку виявленим порушенням.

Разом з тим у Мінохоронздоров`я сумніваються, що звіт буде прийнято парламентом. "Подібні документи виходили неодноразово, але лопалися, як мильна політична бульбашка. Якщо Рада прийме звіт і матеріали будуть передані до слідчих органів, які доведуть причетність посадовців до правопорушень, ці співробітники понесуть відповідальність. Але останніми роками жодного судового рішення за даними ТСК не було", — заявив виданню в.о. керівника прес-служби Мінохоронздоров`я Віктор Сальков.

kommersant.ua