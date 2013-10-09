Вживання йогурту підвищить восени імунітет

Експерти розвінчали найпопулярніші міфи про вечерю. Виявилось, що їсти після 18.00 не лише не шкідливо, але й потрібно! Питання – що їсти і коли. Про це в рамках круглого столу, що пройшов у Києві, розповіли лікар, фітотерапевт, автор понад 45 книг про здоровий спосіб життя Борис Скачко, а також експерт зі спортивного харчування, тренер і чемпіон України з бодибілдингу Сергій Титаренко.

Борис Скачко говорить, що багато розрекламованих дієтичних схем не витримують жодної критики і навіть небезпечні:

- Говорять, що після 18:00 не можна їсти. Але це стосується м`яса, жирів, складних вуглеводів. Всього, що не перетравиться до часу початку сну і ніч напроліт гнитиме в кишечнику, створюючи прекрасне середовище для розвитку бактерій, виділяючи аміак, що погано впливає на роботу мозку, викликає пробудження ночами, дратівливість і агресивність вдень.

Цікавий факт: поки людина стоїть, її кровообіг відбувається в 4 рази швидше через гіпоксію, яку відчуває мозок від цього, по суті, не найзручнішого положення в просторі. Але щойно людина лягає, кров біжить вже повільніше, всі процеси сповільнюються. Для переварювання м`яса потрібні 5-6 годин, тому ці продукти треба їсти не пізніше, ніж за 5 годин до сну. Проте і зовсім відмовитися від їди не можна: адже організм продовжує працювати, йому потрібна енергія. Отримати її ми можемо лише з їжі. Питання – з якої. Експерти зійшлися на тому, що незадовго до сну слід їсти кисломолочні продукти, на переварювання яких йде до двох годин.

Вживання кефірів, йогуртів наприкінці дня, особливо восени, допомагає шлунку ще й справлятися з хворобами.

- Як же інакше, адже молочнокислі продукти містять бактерії, які беруть участь у травленні. Такий продукт частково "сам себе переварює", - відзначає Борис Скачко. – Але він також допомагає нашому шлунково-кишковому тракту, сприяє зменшенню процесів гниття, а переварений білок дає амінокислоти, що беруть участь у виробленні інтерферону. Ось вам і формування природної системи захисту організму від інфекцій, вірусів, всього лише за допомогою нормального раціонального харчування!

Обираючи кисломолочні продукти, зверніть увагу на ті, що виготовлені за технологією термостата: коли квашення продукту відбувається в самій упаковці, при цьому зберігаються всі корисні властивості молока. А якщо це ще і добірне молоко з екологічно чистого Прикарпаття – таке, наприклад, використовується в термостатній продукції ТМ "Галичина" – користі буде куди більше.

- Правильне джерело кальцію – не пігулки з вітаміном, а якісний молочний продукт, - вважає експерт зі спортивного харчування Сергій Титаренко. – Ще порада – не беріть той, який обіцяє 0% жирності. Адже жирність безпосередньо впливає на засвоєння кальцію і інших мікроелементів. 0% на упаковці – це лише модна тенденція. До речі, кисломолочні продукти – хороший вибір для тих, хто ввечері після роботи відвідує фітнес-центри. Тренери також нагадують, що без якісного харчування не вдасться ні схуднути, ні м`язи наростити, ні в`ялі ділянки підтягнути. Спеціальне спортивне харчування або добавки в цьому випадку ніяк не замінять повноцінний щоденний раціон, до складу якого обов`язково повинна входити кисломолочка.

gazeta.ua