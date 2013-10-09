Азаров доручив невідкладно допомогти хворим на ВІЛ/СНІД

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив невідкладно забезпечити належні умови для надання медичної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД та вжити заходів реагування на звернення учасників акції, яка відбулася під Будинком уряду.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Акція була пов’язана зі зволіканням у завершенні будівництва (реконструкції) будівлі Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського Національної академії медичних наук України за адресою: вул. Амосова, 5.

Прем’єр-міністр доручив міністру охорони здоров’я Раїсі Богатирьовій взяти під особистий контроль питання забезпечення належної медичної допомоги, зокрема стаціонарної, хворим на ВІЛ/СНІД.

Також голова уряду дав доручення КМДА та Мінагрополітики забезпечити оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку для розміщення клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського.

За результатами звернення громадських активістів Азаров поставив завдання, зокрема, Національній академії медичних наук України, Укрєвроінфрапроекту, КМДА, Мінрегіону, Держбудархінспекції вжити дієвих заходів для введення в експлуатацію будівлі, де розміститься клініка. Про результати виконання доручення належить поінформувати уряд до 28 жовтня.

Координацію і контроль виконання цього доручення здійснюватиме віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, представники Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» провели під Кабміном акцію з метою вирішити проблему доступності лікування для тяжкохворих людей, які живуть з ВІЛ. Основні претензії учасники акції висловили на адресу президента НАНУ Андрія Сердюка, який, на їхню думку, не забезпечує належне лікування пацієнтів лікарні Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського. За інформацією громадських активістів, не здійснено переїзд установи до новобудови по вул. Амосова у Києві у встановлений строк, без належного стаціонарного лікування та медичних препаратів впродовж серпня – вересня залишилося близько 9 тис. пацієнтів. Учасники акції звернулися до прем’єра з проханням сприяти у вирішенні проблеми.