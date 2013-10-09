До опалення в Україні підключено 96,5% житлових будинків

Станом на 7:30 ранку 9 жовтня в Україні до опалення підключено вже понад 168,5 тис. житлових будинків (96,5%) і майже 100% об`єктів соціальної сфери, повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон).

За даними міністерства, всі лікарні, навчальні заклади й дитячі садки опалюються на всій території України, крім Вінницької, Донецької та Луганської областей, де не підключеними до тепла залишаються 28 об`єктів соціальної сфери.

У Києві, станом на ранок середи, без опалення залишається майже 1,4 тис. (13%) житлових будинків. При цьому в 13 областях України житлові будинки опалюються на 100%.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня віце-прем`єр-міністр України Олександр Вілкул дав завдання прискорити підключення об`єктів соціальної сфери та житлових будинків до опалення у зв`язку з аномально холодною осінню.

На початку жовтня прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив, що опалювальний сезон можна починати в усіх регіонах країни, оскільки енергоресурсів на осінньо-зимовий період заготовлено достатньо.