Майже половина вакцин не відповідає європейським стандартам

Майже половина вакцин, якими проводять щеплення дітей, не має сертифікату GMP (правила виробництва лікарських засобів), який діє в усьому світі.

Про це виданню “Сегодня” повідомив член Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування неефективного використання коштів посадовими особами Міністерства охорони здоров`я і фактів порушення законодавства у сфері охорони здоров`я, народний депутат від «Батьківщини» Павло Петренко.

«43% препаратів, затверджених планом вакцинації, а це 12 вакцин російського виробництва, не відповідають європейським стандартам якості. Отже, вони небезпечні, адже можна сказати, що це вакцини сумнівного походження. Щодо цих вакцин минулого року Держлікслужба винесла близько 20 розпоряджень про припинення використання, оскільки діти вмирали від щеплень», — заявив Петренко.

У МОЗ визнають, що російські вакцини дійсно не мають європейського сертифікату, але запевняють, що це не свідчить про їх погану якість.

«Під час надходження препаратів до України здійснюється постійний державний контроль їх якості. Ці вакцини безпечні і ефективні. У них немає сертифікату GMP, тому що в Росії інші стандарти. Для того, щоб у українців був рівний доступ до вакцин, у тому числі і російського виробництва, які в Україні вже більше 15 років і довели свою безпеку, МОЗ пропонує припинити вимогу щодо відповідності сертифікату GMP і провести вакцинацію. Інакше планова вакцинація опиниться під загрозою зриву», — пояснили виданню у прес-службі Міністерства охорони здоров`я.