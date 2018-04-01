Допоможи організму налаштуватися на осінь

З настанням осінніх холодів, більшість людей впадають у справжнісіньку "сплячку". Ледь стемніє, як очі злипаються, зранку ж підвестися з ліжка на роботу здається просто непосильним випробуванням.

Щоб запобігти їй, потрібно вжити деяких заходів, допомігши організму перебудуватися разом з сезонними змінами. Пропонуємо вашій увазі кілька ефективних заходів.

Відразу після пробудження проведіть собі легкий, збадьорілий акупунктурний масаж - по кілька разів натисніть вказівним пальцем на такі точки - на один палець вище від середньої точки між бровами (ділянка „третього ока"), канавка під носом, кілька секунд промасажуйте центральну частину підборіддя, мочки обох вух та кінчики всіх пальців.

Випийте натще склянку відстояної води, а ліпше - талої. Це простий і напрочуд ефективний спосіб наповнитися енергією, поліпшити самопочуття.

Через 20 хв. після вживання води приготуйте склянку свіжовичавленого соку - морквяного, апельсинового, яблучного, гарбузового або суміші цих соків. Вони містять вітаміни бадьорості - А, С і Е.

На сніданок приготуйте вівсяну кашу, приправивши її бананом, яблуком, горіхами - всі перелічені продукти є справжнім джерелом енергії та „пігулками" гарного настрою.

Кілька разів на тиждень вживайте морепродукти: морську капусту, рибу тощо - вони містять такі необхідні для підтримання організму і поповнення сил мікроелементи, як магній, селен, цинк.

Риб`ячий жир - ще один „антидепресивний" засіб, який сприяє відновленню психічних і фізичних сил. Тому восени потрібно прийняти його місячним курсом: дорослим - по 1 ст. л. на добу (випити за один раз), дітям - по 1 ч. л. Хто не переносить запаху й смаку цього продукту, його можна приймати в капсулах (продається в аптеках).

У разі відчуття повного виснаження можна пройти десятиденний курс оздоровлення за допомогою такого універсального засобу стимулювання захисних сил організму, як мумійо (одну таблетку розчинити в одній склянці води і випити).

Для тих, хто погано переносить холод і скорочення світлового дня, можна порадити приготувати на весь цей період „еліксир бадьорості": 5 домашніх яєць ретельно помити, покласти в каструлю, залити соком лимона (15 лимонів ретельно помити, пропустити разом зі шкіркою через млинок для м`яса, з отриманої кашки вичавити сік), закрити каструлю кришкою і поставити в темне місце на 10 днів. Після цього із суміші вийняти плівки з яєць, які залишаться в ній після розчинення шкаралупи, додати 400 г цукру і одну пляшку якісного коньяку (приміром, Ужгородського, Карпати чи якогось іншого). Знову дати настоятися 10 днів. Вживати "еліксир бадьорості" дорослим по 1 ст. л., дітям - по 1 ч. л. тричі на день за півгодини до їди.

Якщо ви до всіх перелічених засобів додасте ще два - щоденний контрастний душ (почергово обливатиметеся гарячою і холодною водою) та 10-20 хв. фізичних вправ, то дуже швидко перетворитеся з кволої і стомленої людини на життєлюбну й сповнену сил.

Юлія Мартиненко