Ліки, виготовлені аптеками, можуть звільнити від податків

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення зміни до підпункту 197.1.27 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (щодо створення сприятливих умов для поліпшення забезпечення закладів охорони здоров’я та громадян доступними лікарськими засобами)».

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (реєстраційний номер 2227) проголосували 256 із 384 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону передбачається звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання лікарських засобів, що виготовляються аптечними закладами за рецептами лікарів та замовленнями лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин.

В пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що ухвалення даного законопроекту призведе до розширення можливостей забезпечення закладів охорони здоров’я та малозабезпечених верств населення доступними лікарськими засобами, виготовленими за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин.

Наразі, зазначається в пояснювальній записці, Податковим кодексом визначено, що від оподаткування звільняються, зокрема, операції з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом міністрів України. Разом з тим ця норма Кодексу не ставить чіткої вимоги щодо виробника лікарських засобів, оскільки виробництво лікарських засобів може бути як в умовах аптеки, так і промислове.

В записці зазначається, що відповідно до статті 9 Закону України “Про лікарські засоби”, не підлягають державній реєстрації лікарські засоби, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин. «На підставі вищезазначеного на практиці виникла правова колізія, що призводить до зростання витрат на придбання лікарських засобів громадянами та підвищення бюджетних витрат на закупівлю лікарських засобів виготовлених в умовах аптеки лікувально-профілактичними закладами, які не передбачені в кошторисах лікувальних установ», - зазначається в документі.