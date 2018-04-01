В Україні циркулюватиме новий штам вірусу грипу

В Україні в епідемічному сезоні 2013-2014 циркулюватиме новий штам вірусу грипу - B/Massachustts/2/2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Олександр Кравчук.

Посилаючись на прогнози Всесвітньої організації охорони здоров`я, він відзначив, що у північній півкулі, в тому числі в Україні, циркулюватимуть три штами вірусів грипу A/California/7/2009 (h1n1), A/H3N2/victoria/361/2011d та B/Massachustts/2/2012.

“За прогнозами фахівців Національної медичної академії та Держепідслужби, очікуємо, що цьогорічний епідемічний сезон грипу та ГРВІ буде характеризуватися помірною інтенсивністю. Ймовірно, епідемічний процес матиме хвильовий характер. Підйом захворюваності очікуємо наприкінці грудня цього року та на початку березня наступного року”, - сказав Кравчук.

За його словами, на сьогодні епідемічна ситуація щодо грипу та ГРВІ стабільна, прогнозована і відповідає середньорічним показникам для цієї пори роки.

“Щотижня ми спостерігаємо традиційне зростання показників захворюваності на 5%. У жодному з регіонів перевищення епідемпорогу не зафіксовано. Зростання було лише у перші тижні вересня, що пов`язано з похолоданням”, - зазначив Кравчук.

У свою чергу головний позаштатний інфекціоніст МОЗ України Ольга Голубовська зауважила, що грип В має більш стабільніший геном порівняно з грипом А.

“Найбільш важким у клінічному плані є грип А. Грип В теж може спричиняти середньоважкі та важкі форми перебігу захворювання, але прогностичного значення цей штам немає. Небезпечні нові пандемічні штами вірусу грипу, які повністю змінюють поверхневі білки”, - наголосила Голубовська.