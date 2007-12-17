Якщо не дає спокою головний біль...

Головний біль дуже часто є ознакою якихось збоїв в організмі. Приміром підвищення артеріального тиску, остеохондрозу чи пухлин головного мозку. У цих та інших серйозних випадках потрібна спеціалізована лікарська допомога. Однак у багатьох людей головний біль часто виникає без видимих на те причин, які не виявляють навіть під час медичних обстежень. Зазвичай такий біль зумовлений перевтомленням організму чи нервовими розладами. У такому разі доцільно вдатися до народних засобів.

- Прикласти до скронь розрізаний навпіл листок алое, тримати протягом півгодини, бажано при цьому полежати в затемненій кімнаті.

- Налити у миску гарячої води, занурити в неї лікті і тримати, підливаючи гарячу воду доки головний біль не стихне.

- Занурити в гарячу воду ноги по кісточки, тримати протягом 15 хв, підливаючи гарячу воду.

- Покласти на лоб кружальця сирої картоплі, закріпивши їх марлевою пов`язкою.

- За нестерпного головного болю змастити лоб і скроні соком часнику.

- Випити міцний настій м`яти перцевої (1 ч. л. на 1 склянку води).

-У разі частого головного болю потрібно постійно носити на шиї намисто з жовтого бурштину (справжнього, а не підробного).

- Залити 1 ч. л. листя полину 1 склянкою окропу, настояти 3-4 год. Пити по 0,3 склянки тричі на день.

- Зробити масаж вушних раковин: протягом кількох хвилин розтирати мочки вух (до появи відчуття приємного тепла), потім промасажувати кінчиками вказівних пальців вушні раковини всередині (робити колові рухи), прикласти долоні щільно до вух і совати ними вуха вперед, загинаючи при цьому вуха вперед, і назад, випрямляючи вуха.

- Промасажувати протягом 1-2 хв. протибольову точку, яка міститься між бровою і скронею.

- Якщо розболілася голова, а вам не хочеться ковтати таблетки, спробуйте скористатися таким методом. Загорніть кубик льоду в серветку чи хустинку і прикладіть його до суглоба, що з`єднує скроню з нижньою щелепою, на 20 секунд. Заберіть лід, як тільки відчуєте оніміння.

Потім прикладіть вологий гарячий компрес на 1 хвилину. Можна шматочок тканини, змочений у гарячій воді чи целофановий мішечок (пляшку) з гарячою водою, загорнену в рушничок. Якщо не настало полегшення, почекайте 5 хвилин і ще раз повторіть усю процедуру. Для досягнення максимального ефекту може знадобитися три цикли. Цей метод не можна застосовувати у разі високого артеріального тиску.