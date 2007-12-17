Ківі забезпечує здорову роботу серця

Ще кілька десятків років тому цей фрукт був для нас чимось екзотичним, і ціни на нього "кусалися". Тепер його смак знайомий кожному і купити його можуть всі. Йдеться про ківі, який одержав свою назву від маленького птаха ківі, що має довгий дзьоб і не вміє літати, а зовні дуже схожий на цей фрукт.

ЗА ЩО КІВІ ЛЮБЛЯТЬ...

...Лікарі

За те, що в ньому міститься дуже багато корисних компонентів. У першу чергу ця волохата зелена кулька багата на вітамін С (аскорбінова кислота). У 100 г фрукта міститься від 250 до 380 міліграма вітаміну С. Більше, ніж у ківі, його немає в жодному продукті. Аскорбінова кислота бере активну участь у процесі обміну речовин, укріплює кровоносні судини і імунну систему, підвищує опірність організму до різних інфекцій. Щоб забезпечити організм аскорбінкою, досить з`їдати навіть півфрукта на день. Таким чемпіонським багатством пояснюються і часті алергії на ківі: з`їдаючи 2—3 фрукти, ми одержуємо передозування вітаміну С. Це стає видно на обличчі, руках, де з`являється висип. Тому ківі протипоказаний для алергиків. Щоб уникнути передозування, треба запивати ківі зеленим чаєм, де багато біофлавоноїду, який пом`якшує дію аскорбінки.

Окрім аскорбінки, ківі містить багато магнію, що забезпечує здорову роботу серця і заспокоює нервову систему, а також йод, що підтримує нормальну функцію щитовидки. У ківі також багато клітковини, а вона, як відомо, допомагає виведенню з організму надмірного холестерину і нормалізує травлення.

...Жінки

По-перше, прекрасна половина людства любить ківі за те, що в ньому мінімум калорій і він вважається дієтичним продуктом. А по-друге, через те, що вітаміни і органічні кислоти ківі роблять шкіру більш пружною, підтягнутою і молодою. От як потрібно використовувати диво-фрукт в косметичних цілях.

Очищаюча маска

Розімніть на пюре 1 плід ківі. Одержану масу нічим не розбавляйте, щедро нанесіть на обличчя. Маса повинна злегка пощипувати шкіру. Змийте маску через 15 хвилин. Після цього протріть обличчя тоніком і нанесіть нежирний зволожуючий крем.

Живильна маска

Розімніть половинку банана і 1 плід ківі середньої величини, гарненько перемішайте масу. Для посилення пом`якшувального ефекту додайте 2 ст. л. натурального йогурту. Накладіть маску на заздалегідь очищене обличчя. Змийте теплою водою через 15—20 хвилин. Протріть обличчя лосьйоном.

ЯК ВИБИРАТИ І ЗБЕРІГАТИ

Спершу візьміть плід у руку. Якщо він дуже жорсткий, значить, має прісний смак, ще не дозрів. Якщо плід на дотик пружний, але не розм`як і не зсохнувся, значить, його можна їсти, він достатньо соковитий і солодкий. Понюхайте ківі. Стиглий плід повинен видавати аромат банана, суниці і лимона. Щоб довше зберегти ківі, загорніть плоди в поліетиленовий пакет із дірочками. Так вони можуть зберігатися в холодильнику близько місяця.

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