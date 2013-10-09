Як кольори впливають на людину

Здавна відомо, що різні кольори по-різному впливають на людину. Бо кожен колір має свої вібрації і діє на певні частини організму. Це стосується й кольору нашої їжі.

Червоні продукти (помідори, полуниці, малина, вишня, червоні яблука тощо) наповнюють нас енергією. При цьому поліпшується засвоєння їжі і посилюється процес виведення токсинів з організму. Червоний колір стимулює досягнення життєвої мети, додає мужності, сили й упевненості в собі. Додавши у свій раціон продуктів червоного кольору, можна позбутися депресії. Окрім того, продукти червоного кольору стимулюють діяльність надниркових залоз, вони незамінні для хворих на недокрів`я, з порушенням складу крові, а також для всіх тих, хто мерзне.

Помаранчеві продукти (апельсин, абрикос, диня, гарбуз тощо) так само, як і червоні, наповнюють нас енергією. А ще вони зміцнюють імунну систему, поліпшують циркуляцію крові та процеси травлення. Помаранч - колір, що зігріває, випромінює радість і розвіює негативні емоції. Він пов`язаний з людською сексуальністю. Помаранчевий колір навколо нас і в нашій їжі робить нас товариськими, оптимістичними і творчими людьми, допомагає появі нових ідей. Він позитивно впливає на фізичний і розумовий розвиток.

Жовтий колір (лимони, яблука, кабачки, сливи, солодкий перець, банани, жовта малина, пшоно тощо) - веселий колір, який наповнює нас теплом, радістю і сміхом, примушує простіше дивитися на життя. З ним приходять знання і мудрість, він допомагає розширювати кругозір. Цей колір потрібний для підтримки нервової системи, поліпшення роботи органів травлення, печінки й кишечнику. Жовті продукти поліпшують діяльність мозку, розвивають мислення, тому дуже потрібні для школярів і студентів. А ще цей колір має очищувальні властивості. Тому дуже важливий для краси шкіри.

Зелений колір (зелені яблука, кабачки, перець, огірки, салат, капуста, дикорослі трави, кріп, петрушка, всі листкові овочі тощо) вносить спокій, рівновагу й гармонію в системи людського організму. Позитивно впливає на серце й артеріальний тиск, допомагає заспокоїти нерви й поліпшити діяльність легенів. Він приносить відчуття новизни й свободи, допомагає позбутися стресів, емоційної напруженості й головного болю.

Фіолетовий колір (баклажани, сливи, темний виноград, буряк тощо) тісно пов`язаний з нашою інтуїцією. Він впливає на тонкі механізми нервової та мозкової діяльності. Це дуже спокійний колір. Його потрібно використовувати для розслаблення, особливо у вечірній час, зокрема, тим, у кого безсоння.

Коричневий колір (гречка, чай, кава, фініки, картопля в лушпинні тощо) контролює діяльність щитоподібної залози, впливає на зір і слух, інші органи чуття. Тому у разі захворювань вух, очей, носа рекомендується збільшити вживання продуктів коричневого кольору. А ще коричневий колір допомагає розвитку таких рис, як співчуття, чесність й обережність.