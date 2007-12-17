Популярний в Україні препарат від печії cпричиняє судоми і зупинку серця

Американське Управління по контролю за ліками і харчовими продуктами в черговий раз попереджає про небезпеку застосування препарату domperidone.

Домперідон, не дозволений в США для застосування, використовується у ряді європейських країн, у тому числі і в Україні, як засіб від болю в шлунку і печії. У нашій країні ліки відомі під назвами мотиліум, периліум, домперидон-гексал і деякими іншими.

У США він одержав широке розповсюдження серед годуючих матерів, що вживають його у великих дозах для збільшення вироблення грудного молока. FDA нагадує і тим, хто незаконно продає цей препарат, і тим, хто на свій страх і ризик вживає його, купуючи в інших країнах, що domperidone у великих дозах може викликати небезпечні побічні ефекти: судоми, аритмії, неврологічні порушення і навіть зупинку серця.

Крім того, як засіб збільшення вироблення молока препарат не схвалений в жодній країні, навіть там, де він дозволений як засіб для шлунку. У країнах, де він офіційно продається, його взагалі не рекомендують вагітним і годуючим матерям. FDA стурбовані тим, що препарат може потрапити в грудне молоко і завдати шкоди організму дитини.

medexpertpress.ru