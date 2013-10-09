В Україні стартував проект «Чоловіки проти раку грудей».

Як передає кореспондент УНІАН, ініціаторами проекту «Чоловіки проти раку грудей» стали Всеукраїнська громадська організація «Разом проти раку», що об`єднує людей, які живуть з таким діагнозом, і Національна збірна України з футболу.

За словами учасників презентації, ідея проекту - привернути увагу до такої важливої соціальної проблеми і спонукати кожну людину запитати у своїх рідних жінок - чи давно вони відвідували лікаря.

У рамках проекту кращі футболісти країни - Євген Коноплянка, Артем Федецький, Андрій П’ятов, В’ячеслав Шевчук, Віталій Мандзюк, Роман Безус взяли участь у фотосесії. Соціальна реклама з портретами футболістів буде розміщена у торговельних центрах Києва, Львова і Донецька. Також у 600 вагонах метро буде розміщені банери зі слоганом «Збережи кохану! Сходи з нею до мамолога!». Працюватиме гаряча лінія, по якій кожна жінка зможе дізнатися, де в державних установах району, області, міста можна буде обстежити молочну залозу, а соціальний ролик транслюватиметься на українських телеканалах.

Під час презентації проекту головний онколог Міністерства охорони здоров`я України Ігор Седаков підкреслив, що в Україні, як і в багатьох розвинених країнах, показники захворюваності на рак молочної залози достатньо високі.

«В Україні щорічно ця патологія забирає життя близько 7 тисяч українських жінок, а у світі - понад 70 тисяч жінок. Щороку у світі реєструється більш як 12 млн випадків злоякісних новоутворень, близько 7 млн жителів планети вмирають (від різних онкологічних захворювань – УНІАН)», - сказав Седаков.

Він відзначив, що в деяких країнах ця патологія є національним лихом – захворюваність фіксується надзвичайно висока.

«Це, перш за все, США, Ізраїль, Канада, Фінляндія, Швейцарія. Там показники захворюваності сягають 90-110 на 100 тисяч жіночого населення. Але 5-річна виживаність там перевищує 80%, що говорить про те, що скринігові заходи (рання діагностика), які проводяться державою, є дуже ефективними. В Україні даний показник фіксується за останні роки у межах 65-67 на 100 тис. жіночого населення. Проте ми маємо щорічний приріст даного показника на 1-1,5%. 5-річна виживаність у нашій країні – 45-48%», - сказав Седаков. Він додав, що «заходи, спрямовані на раннє виявлення раку молочної залози, мають високу ефективність. Раннє виявлення – це постійне планове обстеження жіночого населення, зокрема, скринінгова мамографія за показниками для жінок після 45 років».