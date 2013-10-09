У щочетвертої жінки в Україні - задавнений рак молочної залози

В Україні у кожної четвертої жінки при первинному обстеженні у мамолога виявляють запущену форму раку молочної залози.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний онколог Міністерства охорони здоров`я України Ігор Седаков під час презентації проекту «Чоловіки проти раку грудей».

Головний онколог наголосив, що в Україні є серйозна матеріально-технічна база для виявлення онкопатологій на початкових стадіях.

«Сьогодні в Україні зареєстровано 336 мамографів. Виконується більш як 730 тисяч мамограм щорічно. Проте показники занедбаності – починаючи з 2В стадії і до 4-ї стадії – коливаються в межах 25%. Тобто, кожна четверта жінка в Україні, звертаючись на первинний прийом до лікаря, вже має поширений пухлинний процес», - сказав Седаков.

Акцентувавши увагу на питаннях фармакоекономіки, головний онколог, посилаючись на офіційні дані американських експертів, зазначив, що на лікування одного хворого з початковою формою раку молочної залози – 1-а стадія – в середньому йде від 3 до 30 тисяч доларів (якщо говорити про суперсучасні таргетні препарати).

«Для лікування 3-ї та 4-ї стадій витрачається до півмільйона доларів на рік. Треба чітко розуміти, що, вклавши ідею необхідності проведення скринінгових заходів у жінок нашої країни, ми зможемо заощадити в бюджеті чималі суми. Адже 5-річна виживаність хворих при 1-й стадії досягає 100%, 10-річна – до 98%.

Хвороба молодіє, і з життя йдуть молоді жінки, які здатні для нашого суспільства, для своїх сімей приносити багато користі», - сказав Седаков.