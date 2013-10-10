В Україні проведуть моніторинг якості продуктів

Всеукраїнська правозахисна організація «Об`єднання Богдана Хмельницького» має намір провести Всеукраїнський моніторинг якості продуктів харчування для того, щоб виявити порушення правил їх виробництва і перешкодити надходженню неякісної продукції в продаж.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив журналістам голова організації Богдан Хмельницький.

«Наша громадська організація ініціює проведення Всеукраїнського громадського моніторингу «Що їдять українці» з метою вплинути на критичну ситуацію, захистити своє здоров`я і життя. Ми закликаємо всіх людей, у яких є громадянська позиція, приєднуватися до нас», - сказав Хмельницький.

За його словами, в ході моніторингу правозахисники, експерти і представники громадських організацій із захисту прав споживачів планують проінспектувати роботу найбільших вітчизняних виробників продуктів харчування.

«Ми хочемо заходити на ці підприємства як громадський контроль. Ми заходитимемо туди з експертами, з профспілками, з правозахисниками», - пояснив голова правозахисної організації.

Почати Всеукраїнський моніторинг правозахисники мають намір з Вінницького птахокомплексу (м. Ладижин), який належить найбільшому українському виробникові курятини «Миронівському хлібопродукту» (МХП).

«Насамперед до Вінницького птахокомплексу ми хочемо зайти подивитися. «Миронівський хлібопродукт» - це тільки початок, якщо завтра до нас прийдуть хлопці не з Вінниці, а з будь-якого іншого міста і почнуть говорити про незаконні дії підприємств і продукти харчування, ми займатимемося кожним сигналом, який до нам надходитиме», - сказав Хмельницький.

У МХП кореспондентові УНІАН повідомили, що не проти проведення такого моніторингу на Вінницькому птахокомплексі.

«За заявкою, відвідування підприємства можливі. Ми завжди відкриті. Торік, коли ми запускали Вінницький птахокомплекс, нас відвідали близько 1 тис. людей», - сказала начальник відділу роботи з інвесторами і ЗМІ МХП Анастасія Соботюк.

Довідка УНІАН. «Об`єднання Богдана Хмельницького» працює в Україні з 2002 року. Організація здійснює контроль над діяльністю судової і пенітенціарної систем, прокуратури, правоохоронних органів, відповідних міністерств і відомств.

Компанія «Миронівський хлібопродукт» – один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва і суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії на кінець 2012 року становив близько 280 тис. гектарів.