Завтра в Україні до +22°
12:47, 10 жовтня 2013Країна
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Завтра в Україні опади не очікуються, лише вночі у центральних областях подекуди невеликі дощі.
Вночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°, на крайньому заході та півдні країни місцями 20-22°.
У Києві та області у п’ятницю - без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°, у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 15-17°.
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