Завтра в Україні до +22°

Завтра в Україні опади не очікуються, лише вночі у центральних областях подекуди невеликі дощі.

Вночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°, на крайньому заході та півдні країни місцями 20-22°.

У Києві та області у п’ятницю - без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°, у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 15-17°.