Для будівництва «Охматдиту» залучать 644 млн грн

Кабінет міністрів України схвалив проект соціально-економічного розвитку з будівництва лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві й затвердив умови надання в 2013 році держгарантій для залучення фінансування на суму в 644,3 млн грн.

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України з посиланням на прийняте урядом 9 жовтня рішення.

Згідно з повідомленням, загальна кошторисна вартість реалізації проекту становить 1,785 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у липні поточного року Кабінет міністрів України доручив Укрєвроінфрапроекту спільно з Мінфіном і Мінекономрозвитку активізувати роботу з державними банками щодо залучення 750 млн грн під державні гарантії для фінансування безперебійного виконання робіт із будівництва «Охматдиту».

Раніше члени опікунської ради «Охматдиту» й представники громадських організацій у відкритому зверненні до прем`єр-міністра України Миколи Азарова висловили глибоке розчарування нездатністю Кабінету міністрів забезпечити безперебійне й своєчасне фінансування модернізації головної дитячої лікарні країни.