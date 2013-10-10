Чим корисні яблука

У яблуках, залежно від сорту, пектинів приблизно 1,2 мг на 100 г. Вони справляють різнобічну дію на організм, найперше - бактерицидну. Ретельно пережовуючи яблуко, ми проводимо санацію ротової порожнини, тобто гинуть хвороботворні мікроби, що армадами щомиті атакують людину.

А ще ці чудові плоди:

1. Допомагають схуднути. Краща дієта для стрункості - це протягом декількох днів їсти печені яблука з корицею і кефіром, буде найменше навантаження на шлунок, і одночасно виводитимуться токсини. Заїдайте 200 г кефіру 3- 4 яблуками. Протягом дня не забувайте поповнювати і жирові запаси - з`їдайте трохи масла або сала. Щоб така дієта не набридла своєю одноманітністю, можна додавати в яблука корицю, в кефір спеції, або зелень.

2. Відновлюють кров. Жінкам після великої крововтрати (місячних) ватро їсти печені яблука.

3. Виводять отрути. Яблука - це натуральний сорбент. Вони багаті пектином - білком, який чистить кишечник, і флавоноїдами, які зв`язують вільних радикалів, запобігаючи розвитку пухлин.

4. Додають сили. Завдяки мінералам магнію, фосфору, кальцію, калію, селену і йоду, а також вітамінам С, В1, В2, РР, Е і А яблука чудово відновлюють сили після втоми, стресів, при хворобі. Причому весь цей букет зберігається головним чином в шкірці і тонкому шарі м`якоті. Саме тому дієтологи рекомендують ретельно мити, але у жодному випадку не чистити яблука.

5. Знижують холестерин. Дієтологи відмітили, що двотижнева яблучна дієта знижує рівень цієї речовини в крові людини аж на 30%!

6. Очищають зуби. Достатньо з`їсти одне яблуко натщесерце - і зубна емаль природним чином очиститься від нальоту, що скупчився на ній, а в промасованих яснах покращає кровопостачання.

7. Покращують травлення. У плодах присутні органічні кислоти: яблучна, лимонна, саліцилова і бор. Завдяки цьому, яблука стимулюють вироблення жовчі і шлункового соку. Отже, одне яблуко за 20 хвилин до їжі - і вовчий апетит під час трапези вам гарантований.