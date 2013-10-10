МОЗ намагається провести тендер за зачиненими дверима

Міністерство охорони здоров`я знову намагається провести тендер на закупівлю машин швидкої допомоги за зачиненими дверима - без участі громадськості та народних депутатів.

Про це заявив голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування діяльності МОЗ, депутат з фракції «Батьківщина» Анатолій Дирів, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За його словами, сьогодні розкриття пропозицій конкурсних торгів на держзакупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування вже втретє було перенесено.

«Небажання чиновників Міністерства охорони здоров’я відкрито провести тендер говорить про одне - корупційна складова цієї держзакупівлі є дуже високою. Це підтверджують і документи - згідно з ними, на цій оборудці МОЗ «відмиє» щонайменше 200 млн грн», - заявив народний депутат.

Так, згідно з офіційними документами, у рамках закупівлі машин швидкої допомоги МОЗ збирається придбати 1063 автівки вартістю 649 тис. грн за одиницю, що на 184 тис. грн більше, ніж ринкова ціна цих машин з усім медобладнанням, зазначив, Дирів, додавши, що «таким чином «чистий прибуток» до кишені чиновників міністерства сягатиме 200 млн грн».

Голова ТСК звернувся до прем`єр-міністра України, генпрокурора, міністра внутрішніх справ, міністра економічного розвитку і торгівлі України та до Держфінінспекції з вимогою перевірити проведення даного тендеру та не допустити розтрати бюджетних коштів.