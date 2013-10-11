ВР планує запровадити екологічний аудит для підприємств

Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий проект закону про внесення змін до статті 12 Закону України "Про екологічний аудит" (щодо об`єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 народних депутата із 314, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно із запропонованими законопроектом змінами, у частині третій статті 12 Закону України “Про екологічний аудит” встановлюється, що обов’язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення зацікавлених органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об’єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом міністрів України, у випадку, зокрема, передачі в оренду цілісних майнових комплексів державних і комунальних підприємств та організацій, їх структурних підрозділів (зараз - передача у довгострокову оренду об`єктів державної або комунальної власності).

Крім того, встановлюється, що обов’язковий екологічний аудит здійснюватиметься і у разі виведення з експлуатації об’єктів; ліквідації юридичної особи, яка володіє чи користується об‘єктами або провадить види діяльності, що становлять підвищену екологічну небезпеку.