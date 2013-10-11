Нетрадиційна медицина у паліативній допомозі

У Києві проходить Міжнародна конференція "Місце народної і нетрадиційної медицини в паліативній допомозі", присвячена Всесвітньому Дню паліативної та хоспісної допомоги.

Учасники конференції обговорюватимуть актуальні питання комплементарної, альтернативної (народної) медицини в клінічній практиці в паліативній та хоспісній допомозі. Зокрема, йтиметься про світовий досвід застосування методів народної медицини в клінічній практиці в паліативній та хоспісній допомозі, духовні аспекти паліативної допомоги. Медики обговорюватимуть організаційно-технологічні та методичні аспекти роботи закладів паліативної і хоспісної допомоги та кабінетів НіНМ в медичних закладах та установах різної форми власності, а також нові напрямки в розробці та застосуванні медикаментозних і немедикоментозних методів лікування.

До уваги лікарів будуть представлені також майстер-класи з контролю хронічного больового синдрому, аюрведи, біоенергоінформаційної медицини, гомеопатії, ароматерапії, традиційної китайської медицини, фітотерапії, мануальної терапії, масажу та цигун-терапії.

Організаторами заходу виступило Міністерство охорони здоров’я України, Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, Всеукраїнська громадська організація «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги», Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України.